Названы города России с самым заметным снижением числа дорожных аварий
- РИА Новости
Отмечается, что мониторинг, с результатами которого ознакомился RT, проводился на основе данных ГИБДД, а также Дорожной инспекции ОНФ.
Лидером по уровню снижения аварийности на дорогах стал Ростов-на-Дону, где число ДТП сократилось на 23%. В Перми данный показатель составил 22%, в Калининграде — 21%.
Существенное снижение числа аварий также было зафиксировано в Набережных Челнах, Саратове, Красноярске, Липецке и Барнауле.
Кроме того, в 20 из 38 городов снизилось число жертв дорожных аварий. В частности, в Калининграде — на 49%, Перми — на 40%, Саратове —на 39%.
Эксперты ОНФ отметили, что в десяти городах ситуация с дорожной безопасностью за два года только ухудшилась. Наибольший рост числа жертв ДТП отмечен в Чебоксарах — на 64% (в 2016 году 25 погибших, в 2018 году — 41).
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал глав ряда регионов за слабые показатели реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».