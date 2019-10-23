Названы города России с самым заметным снижением числа дорожных аварий

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Александра Рыкова
Согласно собранной экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ) статистике, количество аварий в 2018 году по сравнению с 2016 годом снизилось в 22 из 38 городов, в которых в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» проходил ремонт дорог.
Названы города России с самым заметным снижением числа дорожных аварий
  • РИА Новости

Отмечается, что мониторинг, с результатами которого ознакомился RT, проводился на основе данных ГИБДД, а также Дорожной инспекции ОНФ.

Лидером по уровню снижения аварийности на дорогах стал Ростов-на-Дону, где число ДТП сократилось на 23%. В Перми данный показатель составил 22%, в Калининграде — 21%.

Существенное снижение числа аварий также было зафиксировано в Набережных Челнах, Саратове, Красноярске, Липецке и Барнауле.

Кроме того, в 20 из 38 городов снизилось число жертв дорожных аварий. В частности, в Калининграде — на 49%, Перми — на 40%, Саратове —на 39%.

Эксперты ОНФ отметили, что в десяти городах ситуация с дорожной безопасностью за два года только ухудшилась. Наибольший рост числа жертв ДТП отмечен в Чебоксарах — на 64% (в 2016 году 25 погибших, в 2018 году — 41).

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал глав ряда регионов за слабые показатели реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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