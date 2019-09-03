На ремонт дорог в Ростовской области направят 47 млрд рублей до 2024 года

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На ремонт дорог в Ростовской области направят 47,1 млрд рублей до 2024 года, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное законодательное собрание.
На ремонт дорог в Ростовской области направят 47 млрд рублей до 2024 года
  • РИА Новости

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году будут отремонтированы трассы в трёх крупнейших агломерациях — Ростовской, Шахтинской и Таганрогской.

Также стало известно, что из бюджета Курской области на ремонт сельских дорог предоставят 300 млн рублей в рамках соответствующей госпрограммы.

До конца года обновят около 70 км автодорог и улиц, обеспечивающих подъезды до сельских населённых пунктов и проезды по ним, передаёт kp.ru.

Ранее в Татарстане рассказали о ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

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