Кабмин распределит 39 млрд рублей на инфраструктурные проекты и дороги
- РИА Новости
«Утвердим распределение межбюджетных трансфертов на этот год между 74 регионами — в общей сумме свыше 39 млрд рублей, направим на крупные инфраструктурные проекты в субъектах Федерации», — приводит РИА Новости слова Медведева.
Также Медведев на заседании правительства заявил, что кабмин направит почти 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение лесных пожаров в ряде регионов.
Он добавил, что пострадавшая от паводка Амурская область получит дополнительно 600 млн рублей.