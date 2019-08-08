Кабмин распределит 39 млрд рублей на инфраструктурные проекты и дороги

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании кабмина заявил, что правительство России распределит между 74 регионами 39 млрд рублей на реализацию крупных инфраструктурных проектов, а также ремонт региональных автодорог.
Кабмин распределит 39 млрд рублей на инфраструктурные проекты и дороги
  • РИА Новости

«Утвердим распределение межбюджетных трансфертов на этот год между 74 регионами — в общей сумме свыше 39 млрд рублей, направим на крупные инфраструктурные проекты в субъектах Федерации», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Также Медведев на заседании правительства заявил, что кабмин направит почти 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение лесных пожаров в ряде регионов.

Он добавил, что пострадавшая от паводка Амурская область получит дополнительно 600 млн рублей.

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