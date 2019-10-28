В Кремле прокомментировали ситуацию с делом Голунова

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин получает информацию по делу журналиста Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали ситуацию с делом Голунова
  • РИА Новости

Говоря о жалобе адвоката Сергея Бадамшина на следствие, представитель Кремля призвал дождаться результатов рассмотрения.

«Давайте дождёмся, если поступила жалоба в суд, вердикта суда, который квалифицирует оправданность этой жалобы или неоправданность», — отметил он.

Он также подчеркнул, что «президент получает соответствующую информацию».

Таким образом Песков ответил на вопрос, как в Кремле относятся к ситуации вокруг дела журналиста.

«Вы знаете, что тема, связанная с наркотиками, неоднократно фигурирует в обращениях к президенту и во всей статистике и так далее. Поэтому, естественно, эта область постоянно находится в зоне внимания и главы государства, и всех соответствующих ведомств. Это чрезвычайно важная область», — добавил он, отвечая на вопрос о заявлении Путина о необходимости ужесточить ответственность по статьям, связанным с наркотиками. 

Ранее адвокат Голунова пожаловался в суд на следователя СК. По его словам, с сентября дело перестало интересовать ведомство.

Как отмечали в Кремле, Путин поручил подготовить поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Глава государства также поручил МВД представить предложения об увеличении штата сотрудников полиции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков в интернете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить