В Кремле прокомментировали ситуацию с делом Голунова

Российский лидер Владимир Путин получает информацию по делу журналиста Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Говоря о жалобе адвоката Сергея Бадамшина на следствие, представитель Кремля призвал дождаться результатов рассмотрения.

«Давайте дождёмся, если поступила жалоба в суд, вердикта суда, который квалифицирует оправданность этой жалобы или неоправданность», — отметил он.

Он также подчеркнул, что «президент получает соответствующую информацию».

Таким образом Песков ответил на вопрос, как в Кремле относятся к ситуации вокруг дела журналиста.

«Вы знаете, что тема, связанная с наркотиками, неоднократно фигурирует в обращениях к президенту и во всей статистике и так далее. Поэтому, естественно, эта область постоянно находится в зоне внимания и главы государства, и всех соответствующих ведомств. Это чрезвычайно важная область», — добавил он, отвечая на вопрос о заявлении Путина о необходимости ужесточить ответственность по статьям, связанным с наркотиками.

Ранее адвокат Голунова пожаловался в суд на следователя СК. По его словам, с сентября дело перестало интересовать ведомство.

Как отмечали в Кремле, Путин поручил подготовить поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Глава государства также поручил МВД представить предложения об увеличении штата сотрудников полиции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков в интернете.