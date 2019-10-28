В Роскачестве дали рекомендации по выбору вкусной тыквы

В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусную тыкву, передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на сообщение организации.

По словам экспертов, в первую очередь нужно ориентироваться на то, чтобы плод был вызревшим (с плотной коркой), без существенных повреждений, с подсохшей плодоножкой.

«Размер и цвет плода существенного влияния на его потребительские свойства не имеют», — отметили в Роскачестве.

Там напомнили, что есть три группы тыкв: крупноплодная, твердокорая и мускатная. Самой вкусной и сладкой считается последняя.

Эксперты также советуют не покупать половинки тыквы, а отдавать предпочтение целому плоду, передаёт Nation News.

Ранее Роскачество дало рекомендации по выбору розового вина.