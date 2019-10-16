Роскачество дало рекомендации по выбору розового вина

Роскачество рассказало, как выбирать розовое вино, сообщает Nation News.

По словам специалистов, бюджетные образцы таких напитков получаются из соединения белых и красных сортов винограда. Это должно быть указано на этикетке.

Более сложные варианты производятся другими способами.

Основную часть недорогой продукции желательно употреблять в течение года после сбора урожая винограда для её производства.

Как заявил замглавы Роскачества Илья Лоевский, отечественные виноделы только начинают изучать технологию создания розового вина, и тех, кто создаёт премиальные марки в бутылках, единицы.

Ранее сообщалось, что эксперты Роскачества при покупке белого вина рекомендуют остановить выбор на напитке урожая 2018 года.

В мае врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с НСН прокомментировал исследование учёных из Калифорнийского университета, согласно которому два бокала вина в день снижают риск преждевременной смерти.