Посольство США назвало «справедливой» судебную систему в деле Бутиной

Посольство США в России заявило о «справедливости и открытости» американской системы в деле россиянки Марии Бутиной, ранее освобождённой из тюрьмы в Соединённых Штатах и прибывшей в Москву.

«Бутина совершила преступление. Она была арестована, ознакомлена с доказательствами, признала вину и была приговорена к отбытию наказания. Её заявление о совершённых правонарушениях и соглашения о признании вины обнародованы. Так работает справедливая и открытая судебная система», — сообщает диппредставительство на своей странице в Twitter.

Ранее Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством.

Также она отметила, что не хочет возвращаться в Соединённые Штаты в ближайшее время, заверив, что «если вы россиянин в США — вам следует беспокоиться».

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, вся американская система работала над тем, чтобы сломать россиянку.

Подробнее — в материале RT.

В июле 2018 года Бутина была задержана в США по подозрению «в работе на Россию в качестве агента».