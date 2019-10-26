Посольство США назвало «справедливой» судебную систему в деле Бутиной

Короткая ссылка
Посольство США в России заявило о «справедливости и открытости» американской системы в деле россиянки Марии Бутиной, ранее освобождённой из тюрьмы в Соединённых Штатах и прибывшей в Москву.
Посольство США назвало «справедливой» судебную систему в деле Бутиной
  • РИА Новости

«Бутина совершила преступление. Она была арестована, ознакомлена с доказательствами, признала вину и была приговорена к отбытию наказания. Её заявление о совершённых правонарушениях и соглашения о признании вины обнародованы. Так работает справедливая и открытая судебная система», — сообщает диппредставительство на своей странице в Twitter.

Ранее Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством

Также она отметила, что не хочет возвращаться в Соединённые Штаты в ближайшее время, заверив, что «если вы россиянин в США — вам следует беспокоиться».

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, вся американская система работала над тем, чтобы сломать россиянку

Подробнее — в материале RT.

В июле 2018 года Бутина была задержана в США по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить