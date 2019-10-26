Бутина рассказала, почему частично признала вину в США

Освобождённая из заключения в США россиянка Мария Бутина в интервью RT и Sputnik заявила, что признала вину в нерегистрации иностранным агентом в Соединённых Штатах, так как её бы в любом случае признали виновной.

«Я в чём вину-то свою признала — в нерегистрации иностранным агентом. Человек, который не сделал ничего нелегального, не взял никаких денег, в моём случае нет пострадавших и никого, с кем бы я сговаривалась», — рассказала она.

По её словам, согласно обвинению, она не зарегистрировалась в качестве иностранного агента для того, чтобы проводить «ужины дружбы» с американским гражданином.

«В моих конечных документах моим единственным криминалом была нерегистрация, то, что они меня уже потом за это в тюрьму посадили, — это уже вопрос к тому, что они пытались этим добиться», — сказала Бутина.

По её словам, на неё оказывалось давление. За 10 дней до того, как она подписала обвинительные документы, её посадили в изолятор. Она добавила, что, согласно статистике правосудия в США, 98–99% признают вину, потому что выиграть с американским судом присяжных невозможно.

Бутина добавила, что боролась бы до конца, если бы ей предложили независимый международный суд и люди из многих стран объективно рассматривали её случай.

«В том конкретном случае — а судьи-то кто? Судили бы меня те, кто смотрят телевизор, для которых я страшный шпион и всё прочее, они бы меня признали виновной, моя замечательная судья дала бы мне 15 лет, и доказывать было бесполезно абсолютно. Поэтому я предпочитаю бороться не из изолятора, оттуда бы меня не услышали. Моя борьба только начинается», — рассказала она.

По её словам, она намерена рассказать правду о том, что с ней происходило.

Россиянку задержали в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента».

В апреле суд в США приговорил Бутину к 1,5 года тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

26 октября она прилетела в Москву.