Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством

Короткая ссылка
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из тюрьмы в США, в интервью RT и Sputnik заявила, что не ожидала ареста, так как жила иллюзией о верховенстве права в Соединённых Штатах. 
Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством
  • РИА Новости

«Я, наверное, была наивным человеком. Я жила в иллюзии, что нахожусь в правовом государстве под названием США», — сказала она.

Также она отметила, что не верила, что невиновному человеку можно предъявить обвинение.

По словам россиянки, высказывание «был бы человек, а статью найдём» применимо в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным США.

«Я вам говорю, это сюрреализм какой-то», — заявила она.

Ранее Бутина поблагодарила россиян за поддержку.

Россиянка была задержана в США в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить