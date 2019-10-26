Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из тюрьмы в США, в интервью RT и Sputnik заявила, что не ожидала ареста, так как жила иллюзией о верховенстве права в Соединённых Штатах.

«Я, наверное, была наивным человеком. Я жила в иллюзии, что нахожусь в правовом государстве под названием США», — сказала она.

Также она отметила, что не верила, что невиновному человеку можно предъявить обвинение.

По словам россиянки, высказывание «был бы человек, а статью найдём» применимо в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным США.

«Я вам говорю, это сюрреализм какой-то», — заявила она.

Ранее Бутина поблагодарила россиян за поддержку.

Россиянка была задержана в США в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента».