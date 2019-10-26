В Якутии проверят интернат после госпитализации истощённого пациента
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению домом-интернатом законодательства об охране жизни и здоровья пациентов, о порядке их содержания и обеспечения, в том числе надлежащим питанием, и другим вопросам», — говорится в заявлении.
Местные СМИ передавали, что в Мохсоголлохскую больницу из психоневрологического дома-интерната доставили 21-летнего Ивана М., страдающего детским церебральным параличом.
По словам навестившей его в больнице матери, сын похудел до 15 кг.
При этом она сообщила, что сотрудники интерната не позволяют ей помогать сыну, хотя она не лишена родительских прав.
Ранее в Орле возбудили уголовное дело о халатности после госпитализации истощённой 11-летней девочки с задержкой психомоторного развития.