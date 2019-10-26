В Якутии проверят интернат после госпитализации истощённого пациента

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Прокуратура Якутии организовала проверку в Мохсоголлохском психоневрологическом доме-интернате, пациента которого госпитализировали в истощённом состоянии, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению домом-интернатом законодательства об охране жизни и здоровья пациентов, о порядке их содержания и обеспечения, в том числе надлежащим питанием, и другим вопросам», — говорится в заявлении.

Местные СМИ передавали, что в Мохсоголлохскую больницу из психоневрологического дома-интерната доставили 21-летнего Ивана М., страдающего детским церебральным параличом.

По словам навестившей его в больнице матери, сын похудел до 15 кг.

При этом она сообщила, что сотрудники интерната не позволяют ей помогать сыну, хотя она не лишена родительских прав.

Ранее в Орле возбудили уголовное дело о халатности после госпитализации истощённой 11-летней девочки с задержкой психомоторного развития.

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