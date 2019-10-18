В Орле в больницу доставили истощённую девочку

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В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка. Об этом информирует следственное управление по региону.
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Отмечается, что ребёнок был доставлен в больницу сотрудниками правоохранительных органов. 

«В настоящее время следователи выясняют условия жизни и воспитания детей в данной семье, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в СК.

Также следователи дадут оценку бездействию должностных лиц и учреждений, в обязанности которых входило осуществление функций профилактического контроля за многодетной семьёй. 

Ранее суд не стал лишать родительских прав мать девочки, избитой тётей в Ингушетии.

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