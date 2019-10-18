В Орле в больницу доставили истощённую девочку
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- РИА Новости
Отмечается, что ребёнок был доставлен в больницу сотрудниками правоохранительных органов.
«В настоящее время следователи выясняют условия жизни и воспитания детей в данной семье, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в СК.
Также следователи дадут оценку бездействию должностных лиц и учреждений, в обязанности которых входило осуществление функций профилактического контроля за многодетной семьёй.
Ранее суд не стал лишать родительских прав мать девочки, избитой тётей в Ингушетии.