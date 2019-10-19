В Орле возбудили дело после госпитализации девочки из-за истощения
- РИА Новости
Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
«Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным следствия, девочка воспитывалась в многодетной семье в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях.
При этом ответственные должностные лица не приняли своевременных мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
В настоящее время все восемь детей изъяты из семьи и находятся в специализированных учреждениях.
Следователи проводят судебную экспертизу и допрашивают должностных лиц, медицинских работников, а также родственников и знакомых семьи.
По итогам проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям матери детей.
Ранее СК начал проверку по факту госпитализации в Орле истощённой девочки.