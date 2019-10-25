Более 500 тысяч дистанционных ЭКГ сделали в Москве с начала года

Более 500 тыс. дистанционных электрокардиограмм сделали в столице врачи Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова с начала 2019 года, сообщает сайт «Москва 24».

Такие ЭКГ позволяют получить результат в течение двух-трёх минут, что ускоряет оказание квалифицированной медпомощи пациентам в случае подозрения на инфаркт миокарда и предшествующих ему состояний.

«Когда мы говорим об инфаркте, то самое главное здесь — это время. Время оценки состояния пациента, проведения диагностики, время доставки в больницу», — цитирует главврача станции Николая Плавунова портал мэра и правительства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что почти 27 тыс. человек сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах Московской области.