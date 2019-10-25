Более 500 тысяч дистанционных ЭКГ сделали в Москве с начала года
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Такие ЭКГ позволяют получить результат в течение двух-трёх минут, что ускоряет оказание квалифицированной медпомощи пациентам в случае подозрения на инфаркт миокарда и предшествующих ему состояний.
«Когда мы говорим об инфаркте, то самое главное здесь — это время. Время оценки состояния пациента, проведения диагностики, время доставки в больницу», — цитирует главврача станции Николая Плавунова портал мэра и правительства.
Ранее телеканал «360» сообщал, что почти 27 тыс. человек сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах Московской области.