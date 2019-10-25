Эксперт оценила идею тестировать школьников на склонность к наркотикам

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT идею тестировать учащихся школ на психологическую склонность к наркозависимости.

Волынец назвала идею благой, однако подчеркнула важность выбора правильного подхода при работе с подобными методиками.

«Представьте, какой стресс может испытать подросток, школьник, если узнает, что он имеет психологическую склонность к наркомании. А этот ребёнок, например, занимается спортом, музыкой, изучает языки. Для кого-то это даже может стать провоцирующим фактором... Наши дети достаточно продвинутые, и они могут быстро распознать, что что-то не так. Неправильное использование этой методики может быть больше злом, чем пользой, хотя сама идея благая и как минимум заслуживает внимания», — заявила эксперт.

Она напомнила, что нельзя проводить никакие тестирования без согласия родителей.

«Невозможно без согласия родителей делать все эти манипуляции. Даже работа со школьным психологом проводится на основе письменного согласия со стороны родителей. Это более сложный процесс, чем с точки зрения психологии выяснить, склонен подросток или не склонен», — отметила Волынец.

При этом, по её словам, важно улучшать методы профилактики возникновения зависимостей у школьников.

«Нужно прилагать максимум усилий для профилактики и для максимальной занятости за государственный счёт во внеурочное время, чтобы у них не было ни времени, ни сил, ни желания становиться наркоманами и алкоголиками, пробовать все эти ужасные вещи», — заключила эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич выступил с предложением тестировать школьников на психологическую склонность к наркозависимости для предупреждения проблемы и профилактической работы в таких группах риска.