В московских школах звонки заменят на песни из отечественных мультфильмов
- © Союзмультфильм (1978)
Идею заменить стандартные школьные звонки на фрагменты из детских песен выдвинула киностудия «Союзмультфильм».
«Предложение получили 609 московских школ, многие директора и учащиеся его поддержали. Подобная акция в День анимации в учебных заведениях проходит впервые», — цитирует сайт «Москва 24» сообщение представителей «Союзмультфильма».
Заменить звонок мелодией можно будет не только по случаю праздника. Школы могут сделать это самостоятельно.
Школа №904 одной из первых стала использовать известные мелодии вместо традиционных звонков. По словам директора Галины Щербаковой, в школе звучат классические композиции, детские песни и рок-хиты.
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