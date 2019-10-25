В московских школах звонки заменят на песни из отечественных мультфильмов

По случаю Дня анимации 28 октября школьные звонки заменят на мелодии из российских мультфильмов.

Идею заменить стандартные школьные звонки на фрагменты из детских песен выдвинула киностудия «Союзмультфильм».

«Предложение получили 609 московских школ, многие директора и учащиеся его поддержали. Подобная акция в День анимации в учебных заведениях проходит впервые», — цитирует сайт «Москва 24» сообщение представителей «Союзмультфильма».

Заменить звонок мелодией можно будет не только по случаю праздника. Школы могут сделать это самостоятельно.

Школа №904 одной из первых стала использовать известные мелодии вместо традиционных звонков. По словам директора Галины Щербаковой, в школе звучат классические композиции, детские песни и рок-хиты.

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