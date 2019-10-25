В московских школах звонки заменят на песни из отечественных мультфильмов

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По случаю Дня анимации 28 октября школьные звонки заменят на мелодии из российских мультфильмов.
В московских школах звонки заменят на песни из отечественных мультфильмов
  • © Союзмультфильм (1978)

Идею заменить стандартные школьные звонки на фрагменты из детских песен выдвинула киностудия «Союзмультфильм».

«Предложение получили 609 московских школ, многие директора и учащиеся его поддержали. Подобная акция в День анимации в учебных заведениях проходит впервые», — цитирует сайт «Москва 24» сообщение представителей «Союзмультфильма».

Заменить звонок мелодией можно будет не только по случаю праздника. Школы могут сделать это самостоятельно.

Школа №904 одной из первых стала использовать известные мелодии вместо традиционных звонков. По словам директора Галины Щербаковой, в школе звучат классические композиции, детские песни и рок-хиты.

Ранее телеканал «360» сообщал, что зарплата подмосковных учителей и воспитателей выросла в 2019 году.

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