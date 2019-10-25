На форуме «Открытый Крым» обсудят стратегию развития туризма в России до 2035 года

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На форуме «Открытый Крым» планируют обсудить стратегию развития туризма в России до 2035 года, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального Минкурортов.
На форуме «Открытый Крым» обсудят стратегию развития туризма в России до 2035 года
  • РИА Новости

Ожидаются представители турострасли, исполнительной и законодательной власти, эксперты.

Также запланирован финал Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма Russian Open Event Expo.

Форум будет проходить с 29 по 30 октября в Симферополе.

Ранее сообщалось, что в Крыму планируют построить пять туристических кластеров в рамках ФЦП.

Как сообщал «ПолитЭксперт», в Санкт-Петербурге рассказали о планах по работе с туристами из Китая.

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