На форуме «Открытый Крым» обсудят стратегию развития туризма в России до 2035 года
- РИА Новости
Ожидаются представители турострасли, исполнительной и законодательной власти, эксперты.
Также запланирован финал Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма Russian Open Event Expo.
Форум будет проходить с 29 по 30 октября в Симферополе.
Ранее сообщалось, что в Крыму планируют построить пять туристических кластеров в рамках ФЦП.
Как сообщал «ПолитЭксперт», в Санкт-Петербурге рассказали о планах по работе с туристами из Китая.