Патрушев: иностранные спецслужбы ищут уязвимости в IT-секторе России
- РИА Новости
«Основными целями для оказания вредоносного воздействия остаются объекты критической информационной инфраструктуры России, что создаст реальные угрозы национальной безопасности», — приводит его слова на совещании в Омске РИА Новости.
Ранее хакеры атаковали почту посольства России в Латвии.
В конце июня в «Яндексе» заявили, что выявили и нейтрализовали попытки кибератак на свои сервисы в конце 2018 года.
В Минобороны России, в свою очередь, призвали адекватно оценивать угрозы кибератак в условиях повышения активности США в киберпространстве.