Патрушев: иностранные спецслужбы ищут уязвимости в IT-секторе России

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Иностранные спецслужбы ведут целенаправленный поиск уязвимых мест в российском IT-секторе для проведения масштабных кибератак, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев: иностранные спецслужбы ищут уязвимости в IT-секторе России
  • РИА Новости

«Основными целями для оказания вредоносного воздействия остаются объекты критической информационной инфраструктуры России, что создаст реальные угрозы национальной безопасности», — приводит его слова на совещании в Омске РИА Новости.

Ранее хакеры атаковали почту посольства России в Латвии.

В конце июня в «Яндексе» заявили, что выявили и нейтрализовали попытки кибератак на свои сервисы в конце 2018 года.

В Минобороны России, в свою очередь, призвали адекватно оценивать угрозы кибератак в условиях повышения активности США в киберпространстве.

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