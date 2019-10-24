В Ростовской области оценили динамику цен на продукты с начала сентября

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С начала сентября стоимость гречневой крупы в Ростовской области выросла на 13,8%, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на Ростовстат.
В Ростовской области оценили динамику цен на продукты с начала сентября
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

В среднем килограмм гречки в Ростове стоит 41 рубль, в Таганроге — 44,8 рубля, в Миллерове — 40 рублей.

Яйца выросли в цене на 3%, сыр — на 2,9%, копчённые колбасы — на 1,5%. Средняя стоимость яиц оценивается в 56,3 рубля, сыра — в 498,6 рубля, колбасы — в 444,9 рубля.

Молоко стало дороже на 2% (до 52—56 рублей за литр).

Подешевели лук, капуста и сахар-песок.

Ранее, как сообщал progorod43, в Кировской области рассказали о динамике потребительских цен в июне.

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