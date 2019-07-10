В Кировской области рассказали о динамике потребительских цен в июне

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В Кировской области рассказали об изменении потребительских цен в июне 2019 года, сообщает progorod43.ru со ссылкой на Кировстат.
В Кировской области рассказали о динамике потребительских цен в июне
  • РИА Новости

В среднем рост составил 0,3%. С начала года — 1,9%.

Продовольственные товары стали дороже на 0,2%. В частности, картофель — на 22,7%, свёкла — на 12,8%, апельсины — на 10,8%.

Подешевели капуста (на 46,9%), помидоры (на 39,4%), огурцы (на 34,8%).

Из непродовольственных товаров выросли в цене ранцы для школьников (на 2,7%).

Ранее «Янтарный край» сообщал, что стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Калининградской области в конце мая составила 16,5 тыс. рублей.

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