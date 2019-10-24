В отставку отправлен главврач горбольницы Челябинска

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В отставку отправлен главный врач городской больницы №6 Челябинска Виктор Шепелев, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря мэрии Владимира Сафонова.
В отставку отправлен главврач горбольницы Челябинска
  • Pixabay

Контракт расторгли по инициативе врио мэра Натальи Котовой.

«По поручению Котовой в ГКБ-6 проведена проверка. В ходе проверки выявлены нарушения в системе оплаты труда, а также нарушения трудового законодательства. Контракт с главврачом расторгнут с 24 октября», — сказал Сафонов.

По его словам, исполнять обязанности руководителя больницы станет заместитель главврача Сергей Сметанич.

В сентябре сообщалось, что прокуратура проверит ситуацию с увольнением ведущего специалиста-гинеколога Эдуарда Мамина, имеющего 19-летний стаж работы, из Центральной городской больницы №7 Екатеринбурга.

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