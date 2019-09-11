Прокуратура проверит ситуацию с увольнением замглавврача в Екатеринбурге

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Прокуратура проверит ситуацию с увольнением ведущего специалиста-гинеколога Эдуарда Мамина, имеющего 19-летний стаж работы, из Центральной городской больницы №7 Екатеринбурга.
Прокуратура проверит ситуацию с увольнением замглавврача в Екатеринбурге
  • РИА Новости

Как сообщила RT старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, надзорный орган выяснит, соответствуют ли действия больницы трудовому законодательству, и при необходимости примет меры прокурорского реагирования.

«В основном мы будем смотреть, соблюдалась ли процедура сокращения, то есть надо понять: вообще его уволили и предложили стать лифтёром и уборщиком либо сократили только ставку заместителя главного врача, и при этом он остался на должности хирурга», — рассказала Канатова о предстоящей проверке.

В уведомлении о сокращении Мамина говорится, что он должен освободить занимаемую должность в конце сентября, однако он надеется, что за это время руководство больницы успеет изменить своё решение.

«Я многодетный отец, и по суду я могу в любом случае восстановиться в должности. Но я думаю, что до суда не дойдёт в принципе — надеюсь, что руководство само поймёт, что так поступать нельзя», — сказал он RT.

Ранее СМИ сообщили, что медик попал под сокращение после 19 лет работы в ЦГБ. Взамен должности заместителя главврача по акушерству и гинекологии Мамину якобы предложили на выбор позицию лифтёра или уборщика.

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