Стали известны города — лидеры по серым зарплатам в России

Стал известен рейтинг городов с серыми заработными платами в России среди массовых профессий, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитического центра «Авито Работа».

Онлайн-опрос проводился с 30 августа по 18 сентября. Выяснилось, что в среднем по стране серый заработок у 16% россиян, полностью белая зарплата — у 82%.

Лидером рейтинга названа Тюмень, где в получении серых денег признался 21% респондентов (73% заявили о белых заработках).

Далее следует Нижний Новгород — 20% и 79% соответственно. В список также попали Казань и Ростов-на-Дону.

Самым прозрачным городом признали Пермь, где о серой зарплате заявили 11% опрошенных, о белой — 86%.

По доле серых заработков лидируют сферы розничной торговли (37%), общественного питания (31%) и оптовой торговли (30%).

Ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в беседе с НСН оценил сообщения, согласно которым объём серых зарплат в России в 2018 году составил 13,07 трлн рублей.