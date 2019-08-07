Эксперт оценил сообщения об объёме «серых» зарплат в России

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в беседе с НСН оценил сообщения, согласно которым объём «серых» зарплат в России в 2018 году составил 13,07 трлн рублей.

«Ясно, что «серые» зарплаты не очень хорошее явление», — заявил он.

По его словам, работодатели пытаются каким-то образом сохранить свои предпринимательские возможности и испытывают большое искушение прибегнуть к таким схемам.

Кроме того, отметил Гринберг, малому и среднему бизнесу нужно как-то выживать, и он пытается это делать, в том числе с помощью «серых» зарплат.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в процентном соотношении скрытые доходы были на уровне 12,6% ВВП.