Эксперт оценил сообщения об объёме «серых» зарплат в России
- РИА Новости
«Ясно, что «серые» зарплаты не очень хорошее явление», — заявил он.
По его словам, работодатели пытаются каким-то образом сохранить свои предпринимательские возможности и испытывают большое искушение прибегнуть к таким схемам.
Кроме того, отметил Гринберг, малому и среднему бизнесу нужно как-то выживать, и он пытается это делать, в том числе с помощью «серых» зарплат.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в процентном соотношении скрытые доходы были на уровне 12,6% ВВП.