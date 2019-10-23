Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

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Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам.
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
  • РИА Новости

По его словам, для того чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, «потребуется 368 миллиардов рублей».

«Это большие деньги, и таких у нас денег сейчас нет», — цитирует РИА Новости Дроздова.

Как уточняет агентство, в России с 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ранее аудитор Счётной палаты Сергей Штогрин заявил, что размер пенсий неработающих пенсионеров превысит прожиточный минимум этой категории граждан почти в два раза к 2022 году.

В начале октября Госдума одобрила поправки о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию работающими гражданами.

Как отмечали в Минтруде, в России работают более 7 млн граждан пенсионного возраста.

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