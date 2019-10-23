Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам.

По его словам, для того чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, «потребуется 368 миллиардов рублей».

«Это большие деньги, и таких у нас денег сейчас нет», — цитирует РИА Новости Дроздова.

Как уточняет агентство, в России с 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ранее аудитор Счётной палаты Сергей Штогрин заявил, что размер пенсий неработающих пенсионеров превысит прожиточный минимум этой категории граждан почти в два раза к 2022 году.

В начале октября Госдума одобрила поправки о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию работающими гражданами.

Как отмечали в Минтруде, в России работают более 7 млн граждан пенсионного возраста.