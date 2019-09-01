В Минтруде назвали число работающих пенсионеров в России

В России работают более 7 млн граждан пенсионного возраста, при этом за последние пять лет их доля на рынке труда выросла до 9,6%, заявил глава российского Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Сейчас в России занято 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста» — приводит заявление Топилина на встрече министров труда и занятости стран G20 пресс-служба Минтруда России.

По его словам, за пять лет доля работающих пенсионеров среди всех занятых в России увеличилась с 8,5 до 9,6%.

При этом министр уточнил, что в России «работают более 95% экономически активного населения».

В конце июля сообщалось, что Пенсионный фонд России проведёт перерасчёт страховых пенсий для работавших в 2018 году пенсионеров.

В конце мая опрос Superjob показал, что рекрутеры производственных и промышленных предприятий наиболее лояльны к трудоустройству пенсионеров.