Опрос показал, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

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Рекрутеры производственных и промышленных предприятий наиболее лояльно относятся к трудоустройству россиян пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.
Опрос показал, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
  • РИА Новости

«На общих основаниях возрастных кандидатов рассматривает каждая вторая промышленная компания», — говорится в опубликованном исследовании на сайте компании.

Главным критерием для приёма на работу в этом случае является уровень квалификации соискателя.

Кроме того, пенсионеров готовы взять 45% респондентов, представляющих компании, занимающиеся строительством и недвижимостью, 36% рекрутеров в сфере услуг и 33% работодателей в сфере продаж.

IT-компании, напротив, реже других (22%) склонны принимать в штат людей пенсионного возраста из-за опасений возможных проблем в работе.

В целом по итогам исследования 38% российских компаний лояльны к соискателям пенсионного возраста.

Отмечается, что сервис проводил опрос среди представителей 500 работодателей с 1 по 26 мая.

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