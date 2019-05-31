Опрос показал, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Рекрутеры производственных и промышленных предприятий наиболее лояльно относятся к трудоустройству россиян пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

«На общих основаниях возрастных кандидатов рассматривает каждая вторая промышленная компания», — говорится в опубликованном исследовании на сайте компании.

Главным критерием для приёма на работу в этом случае является уровень квалификации соискателя.

Кроме того, пенсионеров готовы взять 45% респондентов, представляющих компании, занимающиеся строительством и недвижимостью, 36% рекрутеров в сфере услуг и 33% работодателей в сфере продаж.

IT-компании, напротив, реже других (22%) склонны принимать в штат людей пенсионного возраста из-за опасений возможных проблем в работе.

В целом по итогам исследования 38% российских компаний лояльны к соискателям пенсионного возраста.

Отмечается, что сервис проводил опрос среди представителей 500 работодателей с 1 по 26 мая.

Ранее самыми востребованными профессиями в России среди специалистов среднего звена были названы продавец-кассир и повар.