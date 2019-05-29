Названы самые востребованные в России профессии
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Результаты исследования опубликованы в «Справочнике профессий» Министерства труда и социальной защиты.
Рейтинг, составленный на основе частоты упоминаний профессий респондентами, возглавил «продавец-кассир» (980 упоминаний), на втором месте «повар» (862 упоминания).
Далее следуют «педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (557) и «юрист» (488).
Пятёрку профессий замыкает «специалист по социальной работе» с показателем 483.
Ранее во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Также Росстат выяснил, работников каких профессий больше всего не хватало на рынке труда на конец 2018 года.