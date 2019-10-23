Пять человек погибли от отравления газом под Челябинском
- РИА Новости
«Жилой дом, где всё произошло, газифицирован, пожара в доме не было», — цитирует РИА Новости пресс-центр ГУ МЧС Челябинской области.
Отмечается, что, по предварительным данным, в доме находились шестеро взрослых и один подросток.
Также сообщается, что находившаяся в доме женщина вызвала скорую помощь после того, как почувствовала себя плохо.
«В результате пять человек погибли, ещё двое доставлены в больницу», — указано в тексте.
27 сентября следователи возбудили уголовное дело после гибели трёх человек в частном жилом доме в Магнитогорске Челябинской области от отравления угарным газом.