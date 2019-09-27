СК возбудил дело из-за гибели трёх человек в Челябинской области

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело после гибели трёх человек в частном жилом доме в Магнитогорске Челябинской области от отравления угарным газом.
СК возбудил дело из-за гибели трёх человек в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

«Принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — указывается в заявлении.

По информации СК, 26 сентября в одном из частных домов Магнитогорска обнаружены тела двух мужчин и женщины. По предварительным данным, причиной смерти является отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки газового котла.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий.

В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить