СК возбудил дело из-за гибели трёх человек в Челябинской области

Следователи возбудили уголовное дело после гибели трёх человек в частном жилом доме в Магнитогорске Челябинской области от отравления угарным газом.

Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

«Принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — указывается в заявлении.

По информации СК, 26 сентября в одном из частных домов Магнитогорска обнаружены тела двух мужчин и женщины. По предварительным данным, причиной смерти является отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки газового котла.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий.

В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.