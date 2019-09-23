СК начал проверку из-за гибели людей при пожаре в Саратовской области
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«Проводится доследственная проверка по факту гибели четырёх человек в Аткарском районе», — указывается в заявлении.
По предварительным данным, после ликвидации пожара, возникшего утром 23 сентября, из здания были извлечены тела хозяина домовладения, его сожительницы, их односельчанки и ещё одного человека, чья личность в настоящий момент устанавливается.
Предполагается, что причиной возгорания могло стать газовое отопление дома.
Ранее восемь человек погибли в результате пожара в Красноярске.
В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.