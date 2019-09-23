СК начал проверку из-за гибели людей при пожаре в Саратовской области

Следователи начали проверку по факту гибели четырёх человек в результате пожара в частном доме в Аткарском районе Саратовской области.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Проводится доследственная проверка по факту гибели четырёх человек в Аткарском районе», — указывается в заявлении.

По предварительным данным, после ликвидации пожара, возникшего утром 23 сентября, из здания были извлечены тела хозяина домовладения, его сожительницы, их односельчанки и ещё одного человека, чья личность в настоящий момент устанавливается.

Предполагается, что причиной возгорания могло стать газовое отопление дома.

Ранее восемь человек погибли в результате пожара в Красноярске.

В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.