СК начал проверку из-за гибели людей при пожаре в Саратовской области

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Следователи начали проверку по факту гибели четырёх человек в результате пожара в частном доме в Аткарском районе Саратовской области.
СК начал проверку из-за гибели людей при пожаре в Саратовской области
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Об этом говорится на сайте ведомства.

«Проводится доследственная проверка по факту гибели четырёх человек в Аткарском районе», — указывается в заявлении.

По предварительным данным, после ликвидации пожара, возникшего утром 23 сентября, из здания были извлечены тела хозяина домовладения, его сожительницы, их односельчанки и ещё одного человека, чья личность в настоящий момент устанавливается.   

Предполагается, что причиной возгорания могло стать газовое отопление дома.

Ранее восемь человек погибли в результате пожара в Красноярске.

В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.

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