Два человека погибли в результате пожара в Омске

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Два человека погибли и ещё один пострадал в результате возгорания в частном жилом доме в Омске.
Два человека погибли в результате пожара в Омске
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«При разборе в завалах на месте пожара частного жилого дома по адресу 5-й Крымский переулок обнаружены тела двух погибших», — сказал собеседник.

Уточняется, что пострадавший в результате инцидента человек был в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

Ранее восемь человек погибли в результате пожара в Красноярске.

В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.

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