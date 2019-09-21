Два человека погибли в результате пожара в Омске
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«При разборе в завалах на месте пожара частного жилого дома по адресу 5-й Крымский переулок обнаружены тела двух погибших», — сказал собеседник.
Уточняется, что пострадавший в результате инцидента человек был в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.
Ранее восемь человек погибли в результате пожара в Красноярске.
В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.