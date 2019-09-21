Два человека погибли в результате пожара в Омске

Два человека погибли и ещё один пострадал в результате возгорания в частном жилом доме в Омске.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«При разборе в завалах на месте пожара частного жилого дома по адресу 5-й Крымский переулок обнаружены тела двух погибших», — сказал собеседник.

Уточняется, что пострадавший в результате инцидента человек был в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

Ранее восемь человек погибли в результате пожара в Красноярске.

В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.