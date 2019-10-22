Специалист опровергла миф о пользе мокрой тряпки для защиты при пожаре

Руководитель учебного центра пожарной безопасности НПО ﻿«Пульс» Ольга Салыкина считает неэффективным использование мокрой тряпки для защиты от продуктов горения при пожаре. По её словам, такое средство способно защитить лишь от перегрева и крупных частиц в воздухе.

«80% погибших на пожарах — это не те, кто сгорел, а те, кто задохнулся продуктами горения. Чем мы защищаем органы дыхания при задымлении? Мокрой тряпочкой. Я вам скажу, что это миф. Мокрая тряпочка не защищает от продуктов горения», — приводит её слова РИА Новости.

Салыкина отметила, что такое народное средство сможет защитить лишь от высокой температуры или крупных частиц в воздухе.

Эксперт уточнила, что от опасных продуктов горения смогут спасти противогаз и огнетушитель, которые должны находиться в каждом доме.

В апреле в МЧС рассказали о способах самостоятельного тушения пожара в квартире.

Спасатели рекомендуют отключить газ и электричество в щитке и попытаться использовать для тушения подручные средства.

Кроме того, особую опасность представляют пожары на балконах — огонь при этом быстро переходит на квартиры верхних этажей.