Специалист опровергла миф о пользе мокрой тряпки для защиты при пожаре
- РИА Новости
«80% погибших на пожарах — это не те, кто сгорел, а те, кто задохнулся продуктами горения. Чем мы защищаем органы дыхания при задымлении? Мокрой тряпочкой. Я вам скажу, что это миф. Мокрая тряпочка не защищает от продуктов горения», — приводит её слова РИА Новости.
Салыкина отметила, что такое народное средство сможет защитить лишь от высокой температуры или крупных частиц в воздухе.
Эксперт уточнила, что от опасных продуктов горения смогут спасти противогаз и огнетушитель, которые должны находиться в каждом доме.
В апреле в МЧС рассказали о способах самостоятельного тушения пожара в квартире.
Спасатели рекомендуют отключить газ и электричество в щитке и попытаться использовать для тушения подручные средства.
Кроме того, особую опасность представляют пожары на балконах — огонь при этом быстро переходит на квартиры верхних этажей.