В МЧС рассказали о способах самостоятельного тушения пожара в квартире

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В МЧС России дали рекомендации, как можно самостоятельно устранить возгорание в квартире до приезда спасателей и как действовать при сильном задымлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным спасателей, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира, который можно потушить стиральным порошком или землёй из горшков с цветами.

При этом не следует тушить возгорание водой, так как это только усилит пожар.

При возгорании входной двери снаружи необходимо изнутри поливать её водой до прибытия пожарных.

При пожаре в квартире необходимо отключить газ и электричество в щитке и попытаться использовать для тушения подручные средства.

Как отмечают в МЧС, особую опасность представляют пожары на балконах — огонь при этом быстро переходит на квартиры верхних этажей.

Если запах дыма обнаружен в подъезде, рекомендуется найти очаг возгорания и потушить его подручными средствами. 

При этом если дым в подъезде очень сильный, следует, не выходя из квартиры, заткнуть мокрыми тряпками щели входной двери и вентиляцию, чтобы не отравиться продуктами горения.

При обнаружении запаха дыма в лифте, необходимо сообщить об этом диспетчеру, но не останавливать движущийся лифт до его остановки, после выхода необходимо заблокировать двери.

Ранее в МЧС сообщили о пожаре в парке «Лосиный Остров» в Московской области.

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