Экс-глава СПЧ Федотов останется экспертом совета
- РИА Новости
«Михаил Александрович остаётся экспертом СПЧ. Я очень надеюсь и рассчитываю, что мы будем с ним взаимодействовать. Его огромный опыт очень важен для совета», — цитирует Фадеева РИА Новости.
Он пообещал продолжить работу над проектами, начатыми при Федотове.
21 октября президент России Владимир Путин отправил Федотова в отставку с поста главы СПЧ и назначил на эту должность Фадеева. Он также станет советником главы государства.
В Кремле прокомментировали изменения в составе органа.