Экс-глава СПЧ Федотов останется экспертом совета

Бывший глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов останется экспертом СПЧ, сообщил его новый председатель Валерий Фадеев.

«Михаил Александрович остаётся экспертом СПЧ. Я очень надеюсь и рассчитываю, что мы будем с ним взаимодействовать. Его огромный опыт очень важен для совета», — цитирует Фадеева РИА Новости.

Он пообещал продолжить работу над проектами, начатыми при Федотове.

21 октября президент России Владимир Путин отправил Федотова в отставку с поста главы СПЧ и назначил на эту должность Фадеева. Он также станет советником главы государства.

В Кремле прокомментировали изменения в составе органа.