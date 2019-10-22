Экс-глава СПЧ Федотов останется экспертом совета

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Бывший глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов останется экспертом СПЧ, сообщил его новый председатель Валерий Фадеев.
Экс-глава СПЧ Федотов останется экспертом совета
  • РИА Новости

«Михаил Александрович остаётся экспертом СПЧ. Я очень надеюсь и рассчитываю, что мы будем с ним взаимодействовать. Его огромный опыт очень важен для совета», — цитирует Фадеева РИА Новости.

Он пообещал продолжить работу над проектами, начатыми при Федотове.

21 октября президент России Владимир Путин отправил Федотова в отставку с поста главы СПЧ и назначил на эту должность Фадеева. Он также станет советником главы государства.

В Кремле прокомментировали изменения в составе органа.

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