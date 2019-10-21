В Оренбургской области семеро рабочих отравились в ходе ремонта на НПЗ
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«На установке гидроочистки дизельного топлива Орского НПЗ при проведении подготовительных работ по ремонту произошло отравление троих работников завода и четверых работников подрядной организации», — цитирует представителя завода ТАСС.
Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что на территории сахарного завода в Краснодарском крае три человека отравились неустановленным веществом.