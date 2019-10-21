В Оренбургской области семеро рабочих отравились в ходе ремонта на НПЗ

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В Оренбургской области трое сотрудников Орского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и четверо представителей подрядной организации отравились в ходе проведения ремонтных работ и были госпитализированы.
В Оренбургской области семеро рабочих отравились в ходе ремонта на НПЗ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«На установке гидроочистки дизельного топлива Орского НПЗ при проведении подготовительных работ по ремонту произошло отравление троих работников завода и четверых работников подрядной организации», — цитирует представителя завода ТАСС.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что на территории сахарного завода в Краснодарском крае три человека отравились неустановленным веществом.

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