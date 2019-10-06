Источник: на сахарном заводе на Кубани погибли два человека

На территории сахарного завода в городе Кореновске Краснодарского края три человека отравились неустановленным веществом, двое из них погибли.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Отмечается, что троих мужчин в бессознательном состоянии обнаружили накануне на территории предприятия «Кореновсксахар».

Двое из них скончались на месте, один госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.

Источник добавил, что проверяется версия отравления аммиаком.

В СК сообщили, что проводится доследственная проверка.

Полиция возбудила три уголовных дела после конфликта со стрельбой на заводе «Кубанские деликатесы» в Славянском районе, в результате которого пострадали три человека.