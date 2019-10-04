На Кубани возбудили три дела после конфликта со стрельбой на заводе
- РИА Новости
Возбуждено одно дело по ч. 2 ст. 112 УК России «Причинения телесных повреждений средней степени тяжести вреда для здоровья, совершённое с применением оружия», а также два дела по ч.2 ст.115 УК России «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия».
Ранее в управлении МВД по Краснодарскому краю сообщили, что участники конфликта с попыткой вооружённого захвата на Кубани установлены. Полиция заявила о задержании семи человек.
4 октября вооружённые люди напали на завод. В местной администрации подтвердили попытку рейдерского захвата.