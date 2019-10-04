На Кубани возбудили три дела после конфликта со стрельбой на заводе

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Полиция возбудила три уголовных дела после конфликта со стрельбой на заводе «Кубанские деликатесы» в Славянском районе, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС.
На Кубани возбудили три дела после конфликта со стрельбой на заводе
  • РИА Новости

Возбуждено одно дело по ч. 2 ст. 112 УК России «Причинения телесных повреждений средней степени тяжести вреда для здоровья, совершённое с применением оружия», а также два дела по ч.2 ст.115 УК России «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия».

Ранее в управлении МВД по Краснодарскому краю сообщили, что участники конфликта с попыткой вооружённого захвата на Кубани установлены. Полиция заявила о задержании семи человек. 

4 октября вооружённые люди напали на завод. В местной администрации подтвердили попытку рейдерского захвата

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