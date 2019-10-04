Вооружённые люди напали на завод в Краснодарском крае

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Сотрудники полиции задержали семь человек после стрельбы на заводе «Кубанские деликатесы» в Славянском районе Краснодарского края. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на районный отдел МВД России.
Вооружённые люди напали на завод в Краснодарском крае
  • РИА Новости

Как отмечает агентство, утром в пятницу, 4 октября, вооружённые неизвестные люди напали на завод. Сообщалось о трёх госпитализированных, они получили лёгкие ранения.

«Задержаны семь человек, принимавших участие в конфликте на территории завода «Кубанские деликатесы», — говорится в сообщении.

Как заявили в ГУ МВД России по региону, полиция проводит проверку произошедшего после того, как в дежурную часть поступило сообщение о выстрелах.

По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий, указали в ведомстве.

В местной администрации РИА Новости подтвердили попытку рейдерского захвата и посоветовали за подробностями обратиться в полицию.

В марте в Москве была разоблачена действовавшая в 1990—2000-х годах банда рейдеров, члены которой причастны к убийствам и похищениям.

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