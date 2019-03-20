В Подмосковье найден крупный арсенал оружия причастной к убийствам банды
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Соответствующее заявление опубликовано на сайте СК России.
По словам Петренко, склад с оружием был обнаружен сотрудниками СКР и ФСБ России на территории Московской области.
В тайнике находились в том числе 36 кг взрывчатых веществ, порядка 100 единиц огнестрельного оружия, автоматы Калашникова, винтовки, пистолеты и гранатомёты.
«На счету этой банды похищения и убийства людей, а также вымогательства и рейдерские захваты столичных предприятий. В рамках уголовного дела задержан ряд соучастников, в том числе два киллера», — добавила Петренко.
Расследование указанного уголовного дела в настоящее время находится в активной стадии.