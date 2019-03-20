Главарь Тамбовской ОПГ осуждён на 24 года колонии
- РИА Новости
«Суд приговорил Владимира Барсукова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима», — приводит РИА Новости слова судьи.
Отмечается, что Барсуков не признал свою вину.
В 2016 году суд приговорил к 23 годам лишения свободы Барсукова по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева.
В 2018 году сообщалось, что в Ленинградской области неизвестные расстреляли бизнесмена Бадри Шенгелию. По его показаниям был осуждён Барсуков.