Главарь Тамбовской ОПГ осуждён на 24 года колонии

В Санкт-Петербурге суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима главаря Тамбовской организованной преступной группировки Владимира Барсукова (Кумарина).

«Суд приговорил Владимира Барсукова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима», — приводит РИА Новости слова судьи.

Отмечается, что Барсуков не признал свою вину.

В 2016 году суд приговорил к 23 годам лишения свободы Барсукова по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева.

В 2018 году сообщалось, что в Ленинградской области неизвестные расстреляли бизнесмена Бадри Шенгелию. По его показаниям был осуждён Барсуков.