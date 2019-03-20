Главарь Тамбовской ОПГ осуждён на 24 года колонии

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В Санкт-Петербурге суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима главаря Тамбовской организованной преступной группировки Владимира Барсукова (Кумарина).
Главарь Тамбовской ОПГ осуждён на 24 года колонии
  • РИА Новости

«Суд приговорил Владимира Барсукова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима», — приводит РИА Новости слова судьи.

Отмечается, что Барсуков не признал свою вину.

В 2016 году суд приговорил к 23 годам лишения свободы Барсукова по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева.

В 2018 году сообщалось, что в Ленинградской области неизвестные расстреляли бизнесмена Бадри Шенгелию. По его показаниям был осуждён Барсуков.  

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