Участники захвата со стрельбой завода на Кубани установлены

Установлены участники конфликта с попыткой вооружённого захвата завода в Краснодарском крае. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МВД России по региону.

«Все лица установлены», — говорится в сообщении.

Как отмечается, полиция работает с участниками конфликта.

«Уточняется количество пострадавших. Никакой речи не может идти о захвате заложников… Сейчас идут следственные действия. Они будут доставлены в полицию, сейчас с ними работают сотрудники», — добавили в МВД.

Ранее в полиции заявили о задержании семи человек после стрельбы на заводе «Кубанские деликатесы» в Славянском районе Краснодарского края.

Сообщалось, что вооружённые люди напали на завод, В местной администрации подтвердили попытку рейдерского захвата.