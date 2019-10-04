Участники захвата со стрельбой завода на Кубани установлены

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Установлены участники конфликта с попыткой вооружённого захвата завода в Краснодарском крае. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МВД России по региону.
Участники захвата со стрельбой завода на Кубани установлены
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Все лица установлены», — говорится в сообщении.

Как отмечается, полиция работает с участниками конфликта.

«Уточняется количество пострадавших. Никакой речи не может идти о захвате заложников… Сейчас идут следственные действия. Они будут доставлены в полицию, сейчас с ними работают сотрудники», — добавили в МВД.

Ранее в полиции заявили о задержании семи человек после стрельбы на заводе «Кубанские деликатесы» в Славянском районе Краснодарского края. 

Сообщалось, что вооружённые люди напали на завод, В местной администрации подтвердили попытку рейдерского захвата. 

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