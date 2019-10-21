Эксперт оценил головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин»

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Председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев в беседе с радио Sputnik оценил головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин».
Эксперт оценил головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин»
  • © Минобороны РФ

«Этот проект разрабатывался достаточно быстро, но на основе уже имевшихся наработок, и получился, по оценкам специалистов, очень успешным», — заявил он.

По его словам, «Иван Папанин» будет выполнять важнейшую работу на арктическом направлении — как боевой корабль и, в случае необходимости, как буксир.

Эксперт отметил, что такое соединение функций очень важно с учётом условий прохода кораблей в Арктике.

Ранее в Минобороны сообщили, что «Иван Папанин» будет спущен на воду 25 октября.

Капитан ледоколов «Ленин» и «Россия» Александр Баринов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о развитии ледокольной отрасли в России.

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