Защита сотрудников ОМВД «Дорогомилово» обжаловала их арест

Короткая ссылка
Защита замначальника отдела МВД России по району Дорогомилово Дмитрия Смирнова и начальника отдела уголовного розыска ОМВД Сергея Устинова, подозреваемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере, обжаловала их арест.
Защита сотрудников ОМВД «Дорогомилово» обжаловала их арест
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Сергей Булаев.

«Мы подали жалобу на решение отправить в СИЗО Смирнова и Устинова. Также мне стало известно, что в четверг, 24 ноября, следствие планирует им официально предъявить обвинение в мошенничестве», — сказал он.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал до 18 декабря Смирнова и его подчинённого Устинова.

В МВД сообщили о начале служебной проверки в связи с инцидентом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить