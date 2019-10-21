Защита сотрудников ОМВД «Дорогомилово» обжаловала их арест

Защита замначальника отдела МВД России по району Дорогомилово Дмитрия Смирнова и начальника отдела уголовного розыска ОМВД Сергея Устинова, подозреваемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере, обжаловала их арест.

Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Сергей Булаев.

«Мы подали жалобу на решение отправить в СИЗО Смирнова и Устинова. Также мне стало известно, что в четверг, 24 ноября, следствие планирует им официально предъявить обвинение в мошенничестве», — сказал он.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал до 18 декабря Смирнова и его подчинённого Устинова.

В МВД сообщили о начале служебной проверки в связи с инцидентом.