Защита сотрудников ОМВД «Дорогомилово» обжаловала их арест
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Сергей Булаев.
«Мы подали жалобу на решение отправить в СИЗО Смирнова и Устинова. Также мне стало известно, что в четверг, 24 ноября, следствие планирует им официально предъявить обвинение в мошенничестве», — сказал он.
Ранее Пресненский суд Москвы арестовал до 18 декабря Смирнова и его подчинённого Устинова.
В МВД сообщили о начале служебной проверки в связи с инцидентом.