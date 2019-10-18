В МВД начали проверку после задержания сотрудников ОМВД «Дорогомилово»

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В пресс-центре МВД России заявили о начале проверки по факту задержания двух руководителей московского ОВД «Дорогомилово» по подозрению в причастности к коррупционным преступлениям.
В МВД начали проверку после задержания сотрудников ОМВД «Дорогомилово»
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Руководством столичного главка полиции назначена служебная проверка. В случае подтверждения вины задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание», — указали в ведомстве.

Вместе с тем в министерстве отметили, что если вина задержанных будет подтверждена, то к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены также руководители данных сотрудников.

Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что 17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей были задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска.

В мае URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийском автономном округе вынесли приговор экс-начальнику ОМВД России по городу Радужному Александру Валюхову, обвиняемому в даче взятки должностному лицу.

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