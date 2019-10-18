Суд арестовал замглавы ОМВД «Дорогомилово» по делу о мошенничестве
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Выслушав доводы сторон, суд постановил заключить под стражу Смирнова на срок до 18 декабря», — заявил судья Сергей Артёмов.
Ранее следствие направило в суд ходатайство об аресте двух руководителей отдела МВД Дорогомилова.
17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержали замглавы отдела МВД России по району Дорогомилово и его заместителя.
В МВД начали служебную проверку в связи с задержанием двух районных руководителей ведомства по подозрению в причастности к коррупционным преступлениям.