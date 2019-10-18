Суд арестовал замглавы ОМВД «Дорогомилово» по делу о мошенничестве

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Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу до 18 декабря заместителя главы отдела МВД России по району Дорогомилово Дмитрия Смирнова по подозрению в попытке мошенничества.
Суд арестовал замглавы ОМВД «Дорогомилово» по делу о мошенничестве
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Выслушав доводы сторон, суд постановил заключить под стражу Смирнова на срок до 18 декабря», — заявил судья Сергей Артёмов.

Ранее следствие направило в суд ходатайство об аресте двух руководителей отдела МВД Дорогомилова.

17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержали замглавы отдела МВД России по району Дорогомилово и его заместителя.

В МВД начали служебную проверку в связи с задержанием двух районных руководителей ведомства по подозрению в причастности к коррупционным преступлениям.

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