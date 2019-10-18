СК сообщил детали по делу арестованных сотрудников ОМВД «Дорогомилово»

Следственный комитет России раскрыл детали уголовного дела в отношении двоих руководителей московского ОВД «Дорогомилово», подозреваемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с сентября по 17 октября 2019 года подозреваемые договорились присвоить денежные средства знакомого адвоката, в отношении которого велась процессуальная проверка, в размере 3,5 млн рублей.

«За указанную сумму они обещали адвокату повлиять на результаты проводимой процессуальной проверки и решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности», — уточнили в пресс-службе ведомства.

При этом в действительности фигуранты дела не имели возможности повлиять на данную ситуацию, уточняют в СК.

17 октября в рамках оперативно-разыскного мероприятия оба подозреваемых были задержаны с поличным при попытке получения требуемых денежных средств.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал до 18 декабря замглавы отдела МВД России по району Дорогомилово Дмитрия Смирнова и его подчинённого, начальника отдела уголовного розыска того же района Сергея Устинова, по подозрению в попытке мошенничества.

В МВД сообщили о начале служебной проверки в связи с инцидентом.