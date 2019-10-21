В Татарстане проверят данные о заклеившей детям рты скотчем педагоге
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева.
Отмечается, что сообщение об инциденте появилось 20 октября в соцсетях.
«Альметьевская городская прокуратура по поручению прокуратуры Татарстана начала проверку этой информации», — заявил он.
Также проверку ведёт управление образования Альметьевского муниципального района.
Ранее СК начал проверку из-за сообщений об избиении школьницы на Сахалине сверстниками из-за того, что она напомнила учителю о домашнем задании.