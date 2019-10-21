В Татарстане проверят данные о заклеившей детям рты скотчем педагоге

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Прокуратура организовала проверку школы в Альметьевске после сообщений о том, что учительница заклеила ученикам первого класса рты скотчем за разговоры во время урока.
В Татарстане проверят данные о заклеившей детям рты скотчем педагоге
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева.

Отмечается, что сообщение об инциденте появилось 20 октября в соцсетях.

«Альметьевская городская прокуратура по поручению прокуратуры Татарстана начала проверку этой информации», — заявил он.

Также проверку ведёт управление образования Альметьевского муниципального района. 

Ранее СК начал проверку из-за сообщений об избиении школьницы на Сахалине сверстниками из-за того, что она напомнила учителю о домашнем задании.

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