В Татарстане проверят данные о заклеившей детям рты скотчем педагоге

Прокуратура организовала проверку школы в Альметьевске после сообщений о том, что учительница заклеила ученикам первого класса рты скотчем за разговоры во время урока.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева.

Отмечается, что сообщение об инциденте появилось 20 октября в соцсетях.

«Альметьевская городская прокуратура по поручению прокуратуры Татарстана начала проверку этой информации», — заявил он.

Также проверку ведёт управление образования Альметьевского муниципального района.

Ранее СК начал проверку из-за сообщений об избиении школьницы на Сахалине сверстниками из-за того, что она напомнила учителю о домашнем задании.