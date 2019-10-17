СК начал проверку из-за избиения школьницы на Сахалине

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Следственный комитет начал проверку сообщений СМИ о том, что школьники в городе Поронайске Сахалинской области избили одноклассницу, напомнившую учителю о домашнем задании. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области.
СК начал проверку из-за избиения школьницы на Сахалине
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«По информации СМИ «Сахалинские школьники избили одноклассницу, которая напомнила учителю о домашнем задании» организовано проведение доследственной проверки по ст. 293 УК России — («Халатность»)», — заявили в СК.

В ведомстве добавили, что во время проверки дадут оценку действиям администрации школы, на территории которой ребёнок был избит. 

Также Следственный комитет инициировал вопрос об изъятии материалов по инциденту из полиции и передаче их в СК для проведения дальнейшей проверки.

Ранее в Новосибирске на территории школы нашли тело десятиклассницы. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с происшествием.

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