СК начал проверку из-за избиения школьницы на Сахалине
- © Екатерина Чеснокова
- РИА Новости
«По информации СМИ «Сахалинские школьники избили одноклассницу, которая напомнила учителю о домашнем задании» организовано проведение доследственной проверки по ст. 293 УК России — («Халатность»)», — заявили в СК.
В ведомстве добавили, что во время проверки дадут оценку действиям администрации школы, на территории которой ребёнок был избит.
Также Следственный комитет инициировал вопрос об изъятии материалов по инциденту из полиции и передаче их в СК для проведения дальнейшей проверки.
Ранее в Новосибирске на территории школы нашли тело десятиклассницы. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с происшествием.