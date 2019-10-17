Прокуратура проверит школу в Новосибирске, где нашли мёртвой школьницу
- РИА Новости
«Прокуратура оценит действия руководства школы и органов системы профилактики на предмет соблюдения законодательства об образовании, семейного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что тело 15-летней ученицы десятого класса было обнаружено в туалете в одной из школ Советского района Новосибирска. Предположительно, девочка совершила самоубийство.
Для установления всех причин инцидента в школу направили специальную комиссию.