В Новосибирске в школе обнаружили тело девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тела девочки на территории одной из школ, расположенных в Советском районе Новосибирска. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК по региону.

В ведомстве сообщили, что сотрудники СК устанавливают подробности произошедшего на месте ЧП. Следователи изучают условия жизни девочки. Также будет проведена судмедэкспертиза, по её результатам установят причину смерти школьницы.

Как заявил источник агентства в правоохранительных органах региона, тело 15-летней ученицы десятого класса было обнаружено в школьном туалете. Он добавил, что, предположительно, девочка совершила самоубийство.

Ранее в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины.

Также в начале октября в подмосковной Балашихе подросток во время конфликта убил 15-летнюю школьницу.